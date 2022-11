Biennale di Venezia | fake news su disabilità e perbenismo | il caso De Dominicis

(Di domenica 13 novembre 2022) All'inaugurazione delladi, Gino Deespose tre oggetti sotto il titolo Seconda soluzione di immortalità (l'universo è immobile): un quadrato disegnato per terra, una palla e una pietra. E poi c'era Paolo Rosa, un giovane down, che osservava i tre oggetti seduto su una sedia, di fronte agli spettatori. Era L'8 giugno 1972, e fu subito scandalo, intervenne la Procura di: che chiuse definitivamente la sala e denunciò l'artista di sottrazione d'incapace. Devenne assolto “perché il fatto non sussiste” soltanto nell'aprile del 1973. L'unica testimonianza di quelle due ore è la famosa fotografia di Gislind Nabakowski che ritrae Paolo Rosa mentre un'anziana signora si sporge nell'atto di togliersi gli occhiali. Per molti critici, come per esempio Achille Bonito ...

La Biennale di Venezia

... e farebbe il botto dovunque, anche in Italia, dove c'è un pubblico che sogna di trovare proposte così innovative nei vari MiTo, RomaEuropaFestival,di. La citata stilettata di ...... Urbino, Firenze ) , con alle spalle studi in Germania ( all'Akademie der Bildenden Kunste di Monaco ) , invitato alla fiera internazionale di Pechino del 2011 , alla 54madie in ... Biennale Teatro 2022 | Biennale College Teatro: i nuovi bandi per il 2023-2024 LIDO - «Subito un tavolo per discutere, affrontare e risolvere il problema dell'abbandono in cui, ormai da troppi anni versa l'hotel Des Bains». L'annuncio giunge dal ...Una ex conoscenza del Parma ritroverà i ducali in questa Serie B da avversario. È Paolo Vanoli, da ieri nuovo coach del Venezia. La società lagunare, alle prese con un avvio di stagione a dir poco com ...