Belotti tradisce | Matic no | finisce 1-1 tra Roma e Torino Mourinho espulso

Sport Mediaset

Non posso criticareperché in questo momento gli manca sicurezza, giocare a questo livello più alto di responsabilità, si deve adattare'. L'attacco a Dybala Mourinho ne ha per tutti, anche ......fiato prima di leggerlo completamente - Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo - Abraham -... Re incontrastati nel loro primo anno in Italia, ora vedono piccoli Raspadori ecrescere. Per ... Roma, l'ex agente di Belotti: "Mi tradì senza motivo, siamo in causa per 5 milioni" - Sportmediaset Sergio Lancini, ex-agente dell'attaccante della Roma, Andrea Belotti, ha concesso una dura intervista a Tuttosport in cui evidenzia come si sia rotto irreversibilmente il rapporto con la punta ex-Tori ...