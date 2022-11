Belgio | domani risonanza per Lukaku | la situazione

(Di domenica 13 novembre 2022) Tra stress e innumerevoli serie di terapie, a breve si interpreteranno meglio le sorti prossime di Romelu. Proprio nella giornata dieffettuerà infatti un’importantemagnetica per capire gli effettivi tempi per il suo rientro in campo. Non poco però l’ottimismo dei medici del, considerandolo già pronto per essere titolare a partire dalla fase a gironi del Mondiale. Sarà così comunque convocatoper i Mondiali, anche se resta tutt’ora la tensione per ladi. La visita dovrebbe chiarire lo stato di guarigione della cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra. A riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport.(Photo by Maurizio ...

... attaccante dell'Inter,effettuerà una risonanza magnetica per capire quando potrà rientrare in campo. I medici delsarebbero ottimisti e il giocatore punterebbe ad essere titolare già ...Sempre, spostandoci in Sala 5, dalle ore 20.30, al via le proiezioni dei corti di EFA SHORTS ... Giolo (Italia,) e The natural death of a mouse di K. Huber (Germania). La giornata di ...Romelu Lukaku punta il Mondiale in Qatar, ma per il belga (inserito regolarmente nella lista dei 26 convocato del ct Roberto Martinez) si tratta di una continua corsa contro il tempo tra recupero dall ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...