Beach volley | World Tour 2022 | Uberlandia Il Brasile si prende tutto Mol Sorum sconfitti in semifinale Cancellato il Challenge egiziano

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) E’ show brasiliano sulla sabbia di casa, a, nel penultimo torneo Elite 16 che non vedeva coppie azzurre al via. Sette delle otto coppie finaliste sono brasiliane e solo i campioni olimpici e mondiali Mol/hanno resistito all’onda verde-oro che ha travolto tutti i rivali e che oggi scende in campo per occupare tutte e tre le posizioni del podio sia in campo maschile che in quello femminile. Tra gli uomini la finale vedrà di fronte alle 18 Pedro Solberg/Arthur che in stagione vantava solo un terzo posto nel secondodi Dubai e George/Andre, bronzo mondiale a Roma e vittoriosi nell’altro torneo disputato in, ildi Itapema. George/Andre hanno compiuto l’impresa battendo in2-1 (20-22, 21-19, 15-13) la coppia campione olimpica e mondiale ...