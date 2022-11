Basket | Nba Sesta di fila per Boston | super Doncic trascina Dallas

Agenzia ANSA

Celtics a segno senza Gallinari, Fontecchio torna in campo nella sconfitta di Utah ROMA - Sesta vittoria di fila per Boston nella notte italiana della regular - season dell'. Senza l'infortunato Danilo Gallinari, i Celtics violano per 117 - 108 il parquet dei Detroit Pistons, trascinati dalla super prestazione di Tatum, a referto con 43 punti e 10 rimbalzi. Torna in ......%s Foto rimanentiCosa pensano i dirigentidel caos ai Nets Anche all'interno dellanon ... metà delle volte non aveva voglia di giocare a. Bisogna anche considerare che ha un'età per ... Basket, Nba: doppio ko per i Lakers, si ferma anche LeBron NBA - E' ufficialmente iniziata la regular season 2022-23: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari.Lo sloveno e lo statunitense trascinano i Mavericks e i Celtics al successo mettendo a referto rispettivamente 42 e 43 punti. Vincono anche i Brooklyn Nets: Durant ne fa 27 ...