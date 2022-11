Basket | Nba | i Thunder vincono al Madison Square Garden | Knicks ko 145-135

(Di domenica 13 novembre 2022) New York, 13 nov. - (Adnkronos) - Successo in trasferta degli Oklahoma City(6-7) che145-135 alcontro i New York(6-7). La squadra di coach Mark Daigneault tira col 62% dal campo guidata da un quintetto tutto in doppia cifra in cui brillano i due giocatori di maggior talento, Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey. Il primo ne mette 37 con 13/22 al tiro e 9/10 ai liberi, aggiungendo anche 5 rimbalzi e 8 assist al suo bottino; l'australiano invece centra la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, sbagliando solamente 4 dei 14 tiri tentati nel suo match. Nel finale di gara mette tutto a posto anche Lu Dort, che chiude con 24 punti e 8/11 al tiro insieme ai 17 di Jeremiah Robinson-Earl e i 12 di Aleksej Pokusevski. Coach Tom ...

