Basket | Mondiali Qualificazioni | azzurri in Georgia per il pass

Con una vittoria a Tbilisi, la Nazionale di Pozzecco raggiungerebbe l'obiettivo TBILISI (GEORGIA) - Dopo la sconfitta in volata contro la Spagna, gli Azzurri affrontano domani, lunedì 14 novembre, la ...L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Georgia - Italia , quarta giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai2023 di. La Nazionale di coach Pozzecco è attesa da questo match che chiude la seconda finestra, la penultima prima di quella di febbraio dove usciranno i verdetti definitivi di chi ...Con una vittoria a Tbilisi, la Nazionale di Pozzecco raggiungerebbe l'obiettivo TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - Dopo la sconfitta in volata contro ...Gli Azzurri dovranno sicuramente migliorare la precisione al tiro dalla lunga distanza, dove ieri sera le statistiche sono rimaste leggermente più basse (10/33, 30.3%) nonostante il roster disponga di ...