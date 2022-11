Barale discute con il ballerino dopo l’eliminazione a Ballando | “Meglio che stai zitto”

(Di domenica 13 novembre 2022) Ieri sera durante la sesta puntata dicon le Stelle è stata eliminata la coppia di Paola. La showgirl non ha mai avuto giudizi troppo positivi dai giudici quindi la sua uscita non è stata una grande sorpresa. Come tutte le settimane, anche oggi Mara Venier ha tenuto il talk sua Domenica In. Questa volta però ci sono state delle scintille tra Paolae il suoRoly Maden. Roly ha dichiarato che Paola è un po’ lenta ad apprendere: “Io ho cercato di adeguarmi al livello di Paola, ma questo è un programma che ti porta ad apprendere molto rapidamente. Ci sono altre persone che imparano molto velocemente, purtroppo Paola ha un apprendimento più lento“. Laperò non l’ha presa benissimo: “questa èche ...

