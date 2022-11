Banksy in Ucraina | sugli edifici bombardati i murales dell’artista britannico – Video

(Di domenica 13 novembre 2022), l’elusivo artista di strada di street art, ha decorato uno bombardato a Borodyanka, città alla periferia di Kiev in, con dei, attirando persone da ogni parte, molti dei quali con bambini. L’ultima sua creazione è apparsa sul profilo Instagram, quando ha pubblicato tre immagini dell’opera da lui realizzata – l’immagine di una ragazza che esegue una verticale – con la didascalia “Borodyanka,”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LE OPERE DIINCon questo ultimo gesto,rompe un silenzio durato quasi due anni e conferma la scia di rumors che ha accompagnato negli ultimi giorni in varie città dell',..., l'elusivo artista di strada di street art britannico, ha decorato un edificio bombardato a Borodyanka, citta' alla periferia di Kiev in, con dei murales, attirando persone da ogni ...“Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro”. Dopo aver liberato la città di Kherson, il presidente ucraino Zelensky ha voluto rilanciare le ambizioni di riconquista del proprio territo ...Il geniale «anonimo» britannico conferma la paternità di un’opera comparsa a Borodyanka: l’immagine di una ginnasta tra i resti di un palazzo distrutto dai russi ...