(Di domenica 13 novembre 2022) 'Mi hai, mi sei arrivato, canti anche bbbene non pensavo, bel percorso. Mio padre ti ha nominato erede universale'. Unacosì romantina il pubblico non se l'aspettava. ...

leggo.it

Eppure, da quando nel cast dei concorrenti dic'è il fidanzato Lorenzo Biagiarelli la giudice si è sciolta. Commozione e lacrime, occhi lucidi e parole al miele per la sua dolce metà. Come ...con le stelle: la barzelletta di Iva Zanicchi. A mezzanotte passata, dopo aver stupito ... Una delle due, a a va sans dire , sial mestiere più antico del mondo e frequenta intimamente " ... Ballando, la dedica al miele di Selvaggia Lucarelli per il fidanzato: «Mi hai emozzzionata...» «Mi hai emozzzionata, mi sei arrivato, canti anche bbbene non pensavo, bel percorso. Mio padre ti ha nominato erede universale». Una Selvaggia Lucarelli così romantina il ...Puntata ricca quella di oggi, 13 novembre 2022, di Domenica In (dalle ore 14) con Mara Venier pronta a intervistare diversi ospiti in quella che ...