Ballando con le Stelle 17 Vs Tú Sí Que Vales | ecco chi ha vinto la sesta sfida di ascolti

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 novembre 2022) Ieri sera sono andate in onda le nuove puntate dicon le17 – condotto da Milly Carlucci su Rai Uno -, e di Tu si que, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Il programma di Rai Uno ha visto il ritiro di Luisella Costamagna e l’eliminazione di Paola Barale e Dario Cassini, mentre su Canale 5 Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotty hanno giudicato molteplici esibizioni. Ma chi halagara ditracon lee Tu si que? la semifinale dello show di Canale 5 ha conquistato qualche punto in più rispetto al programma della Carlucci, ma come ha riportato Davide Maggio la differenza è davvero poca tra le due ...