Avventura già finita per l’allenatore italiano | esonerato dopo soli due mesi

Leggi su rompipallone

(Di domenica 13 novembre 2022) Poche ore fa è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Serse Cosmi da parte del Rijeka. La sua nuovaall’estero si conclude ancor prima di entrare nella fase più calda della stagione. A riportare la notizia è TMW, secondo cui la sconfitta per 7-2 con la Dinamo Zagabria e la precedente eliminazione dalla Coppa di Croazia hanno influito parecchio sulla decisione del club croato. Serse Cosmi Esonero Dura solo duel’estera di Serse Cosmi. Il tecniconon si è lasciato nel migliore con la Serie A, e proprio all’estero sembrava aver trovato la sua dimensione. Con la sosta Mondiale alle porte, le possibilità di subentrare su qualche panchina italiana diminuiscono notevolmente. Per l’ex tecnico di Crotone e Perugia non resta che accettare la decisione del club e attendere eventuali ...