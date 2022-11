Avellino-Giugliano | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Porte chiuse. La decisione arrivata nella giornata di venerdì da parte del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza Delle Manifestazioni Sportive) ha fatto gelare l’entusiasmo. L’di Massimo Rastelli sfiderà quest’oggi (ore 17.30) ilnel silenzio del Partenio-Lombardi. Un flashback degli anni scorsi quando lo stadio fu “chiuso” per via dell’emergenza sanitaria. Pugno pesante, dopo gli episodi di Foggia, ma non solo. Una decisione intrapresa anche perchè si tratta di un “derby”. Una stortura non da poco visto che ilgioca adda inizio campionato, senza creare problemi o episodi di violenza. Ma tant’è, le sentenze non si commentano. Se ne prende atto, ma soprattutto si rispettano. E’ chiaro che il pugno duro del Giudice ...