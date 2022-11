Atto volontario | La Rai ha visto | rissa Lucarelli-Montesano per la maglia della X Mas

Adnkronos

'Nessuna ingenuità, la maglietta di Montesano è stato un'. Lo afferma Selvaggia Lucarelli, una dei giudici di Ballando con le Stelle, interpellata da Radio Capital sulla decisione della Rai di espellere Enrico Montesano dal programma dopo ...... se non ci fosse stato Franco che senza esitazioni immediatamente ha messo inle manovre ... 'Io lavoro per la Croce Verde di Adria Anpas, e in passato per 20 anni sono statoper quella ... Montesano e maglia Decima Mas, Lucarelli: "Atto voluto" (Adnkronos) - "Nessuna ingenuità, la maglietta di Montesano è stato un atto volontario". Lo afferma Selvaggia Lucarelli, una dei giudici di Ballando con le Stelle, interpellata da Radio Capital sulla ...PADOVA - La mano sul petto, gli occhi dilatati e terrorizzati, e la bocca spalancata nel tentativo, inutile, di incamerare aria. Vanda Pellizzari, ex consigliere comunale della Lega, non riusciva ...