Atto di fede | quante puntate | durata e quando finisce il film su Rai 1

Leggi su tpi

(Di domenica 13 novembre 2022)sono previste perdi? Ilva in onda su Rai 1 oggi, 13 novembre 2022, alle ore 21.25. Essendo un, va in onda solo oggi. Non si tratta quindi di una fiction, ma di unmolto commovente. In particolare è una pellicola americana del 2019 diretta da Roxann Dawson, al debutto come regista.di(titolo originale Breakthrough) è basato sul libro The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection di Joyce Smith, uscito nel 2017. Intrappolato sott’acqua in un lago gelato per oltre quindici minuti, un ragazzino viene ricoverato in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. Al pessimismo dei medici si contrappone l’incrollabilereligiosa dei ...