Attesi temporali sulla Campania | la Protezione Civile dirama l’allerta gialla

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regioneha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 6 alle 18 di domani, lunedì 14 novembre, sulle zone 1, 2 e 3 ossia dall’area casertana e i settori nord occidentali fini alla costiera amalfitana (Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Ipotranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine. Si prevede un possibile rischio idrogeologico anche con possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture oltre alla caduta di rami o ...

