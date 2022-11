Attentato a Istanbul Donna kamikaze si fa esplodere tra la gente | video

(Di domenica 13 novembre 2022) Ecco il momento in cui unasi fain una delle vie più trafficate di. Il bilancio dell'al momento è di 6 morti e più di 50 feriti, ma la situazione potrebbe anche peggiorare nelle prossime ore. La Farnesina si sta adoperando per capire se tra le persone coinvolte ci siano degli italiani. L'al momento non è stato rivendicato

Una forte esplosione, alle 14,20 ora italiana, nel pieno centro di. Unche, secondo il governatore Ali Yerlikaya ha causato almeno sei morti e 53 feriti. L'esplosione è avvenuta in Istiklal Street la via dello shopping, nel distretto di Beyoglu. L'...Erdogan: 'Vile, sospetti su una donna'. Scene di panico nella centralissima via dello shopping, corpi a terra. Isolata l'area. Media: 'Bomba o ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura a Istanbul per una forte esplosione in pieno centro: almeno sei i morti e 53 le persone rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nell’isola pe ...