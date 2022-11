Atletica | Giovanna Epis firma il personale sulla mezza maratona | sotto 1h11? e si lancia verso Valencia

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)si è resa protagonista di un importante miglioramento, tagliando il traguardo a Crema con il tempo di 1h10:15. L’azzurra ha tolto 46 secondi al propriosiglato lo scorso anno a Roma, quando conquistò il titolo italiano sui 21,097 km. La 34enne veneziana ha dato un ottimo segnale in vista delladi, in programma il prossimo 4 dicembre: l’allieva di Giorgio Rondelli tornerà nella località spagnola dopo aver corso in 2h25:20 (quinta italiana di sempre) dodici mesi fa., quinta agli ultimi Europei di Monaco e trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo, è riuscita a vincere in terra lombarda, battendo l’etiope Addisalem Belay Tegegn ...