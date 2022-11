Atalanta-Inter | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 novembre 2022) Quest’oggi alle 12.30 di pranzo, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’ospita l’nella gara valida per la 15esima giornata diA. Ultimo atto prima della lunga sosta con le duenerazzurre che cercano conferme per la loro posizione di classifica. Un vero e proprio scontro diretto in zona Europa in cui entrambe sono a quota 27 punti. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dell’Momento di leggero calo per i bergamaschi che vengono da due sconfitte consecutive. Tuttavia, se la prima contro il Napoli poteva essere nell’orbita delle possibilità, decisamente inaspettato è stato lo stop con il Lecce del turno ...