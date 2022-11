Atalanta-Inter | rivivi la MOVIOLA | de Vrij su Zapata | rigore netto

A fatica, ma pur sempre una vittoria per chiudere il 2022 nel migliore dei modi. L'saluta l'di Gasperini al Gewiss Stadium con un 3 - 2 che ha tanto di Dzeko , ritrovatosi fondamentale dopo lo stand - by del Lukaku bis: sua la doppietta (in risposta al rigore ...14.24 Calcio:battuta dall':2 - 3 Colpaccio dell'che a Bergamo ribalta l'(2 - 3) e resta così nella parte alta della classifica. Cambio in corsa nella Dea prima del via Gioca Palomino,...PAGELLE ATALANTA INTER – La redazione di InterDipendenza.net ha dato le proprie valutazioni individuali ai ragazzi di Simone Inzaghi. Partita senza dubbio sofferta quella che ha visto impegnati oggi i ...BERGAMO - L'Atalanta conferma le difficoltà delle ultime settimane, perdendo 3-2 al Gewiss Stadium contro un'Inter non perfetta, ma vivissima. I ragazzi di Gasperini incassano la terza sconfitta di ...