Atalanta-Inter | Marelli | “Dubbi su contatto de Vrij-Hojlund”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 13 novembre 2022) Nel post partita di2-3, negli studi di Dazn l’ex arbitro Lucaha analizzato la direzione di gara dell’arbitro Daniele Chiffi, soprattutto per quanto riguarda il fallo di Desu. Queste le sue parole: de“Ottima prova, ci sono state due criticità. La prima è il rigore di Desu Zapata, Chiffi è in buona posizione e indica il dischetto: non c’è ammonizione perché Decerca il pallone. Zapata trascina il piede ma non ci sono, ilè coscia-coscia. Possibile giallo? Capisco chi dice che ci possa stare, però la posizione è molto defilata: non si può parlare di chiara occasione da rete, o di azione ...