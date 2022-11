Atalanta-Inter | gol di Palomino al ritorno dopo la squalifica per doping VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022) Primo gol in Serie A per Joséallaper. Il difensore dell’ha segnato la rete del temporaneo 2-3 nel match contro l’, riaprendo la gara a 10? dalla fine. Un gol importante che consente all’argentino di riscattarsil’autorete realizzato un quarto d’ora prima.si conferma molto pericoloso sulle situazioni di calcio d’angolo e da oggi in poi la saprà bene anche Skriniar, che se lo perde in marcatura. In alto il. SportFace.

BERGAMO - Dopo il brillante successo ottenuto a San Siro contro il Bologna, l'di Inzaghi è chiamata a trovare conferme nella difficile sfida esterna contro l'. La formazione di Gasperini è reduce dall'inaspettata sconfitta di Lecce, e dovrà cercare di rialzare la ...e Juve - Lazio sono due match tra quattro squadre che precedono in classifica i giallorossi, per cui vincendo la squadra di Mourinho recupererà punti in ogni caso. E soprattutto ...L’Atalanta non molla al Gewiss Stadium e accorcia contro l’Inter. Al 77' corner dalla sinistra di Koopmeiners in area, Palomino si toglie dalla marcatura e in tuffo di testa batte Onana. Primo gol in ...L’Atalanta domenica 13 novembre al Gewiss stadium (ore 12,30, diretta su Dazn e Sky) ospita l’Inter, con il quale condivide il quinto posto in classifica con 27 punti. Il primo obiettivo è… Leggi ...