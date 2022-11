Atalanta-Inter | cori anti Napoli da entrambe le tifoserie

(Di domenica 13 novembre 2022) Ennesimo episodio di discriminazione territoriale inEnnesimo caso di discriminazione contro. Dal Gewiss Stadium, resosi già protagonista in negativo nell’ultima gara casalinga proprio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

BERGAMO - Dopo il brillante successo ottenuto a San Siro contro il Bologna, l'di Inzaghi è chiamata a trovare conferme nella difficile sfida esterna contro l'. La formazione di Gasperini è reduce dall'inaspettata sconfitta di Lecce, e dovrà cercare di rialzare la ...Quella più vicina è staccata di 11 punti e oggi, con Juventus - Lazio, Milan - Fiorentina e, c'è perfino la possibilità che il vantaggio del Napoli si riduca di un solo punto o, male che vada, resterà a +8 . Poi se ne riparlerà a gennaio. Intanto però, dopo 15 giornate, ...Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Gewiss Stadium. Le ultime .... Una gara non banale, e che potrebbe scrivere con maggiore chiarezza i ...L’Inter trova subito il pareggio al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Al 36' cross di Calhanoglu in area per Lautaro Martinez che va alla sponda di testa sul secondo palo. Dzeko spunta alle spalle di ...