Atalanta Inter 0-0 LIVE | comincia il match al Gewiss Stadium

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Al, ilvalido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlsi affrontano nelvalido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMOVIOLA Inizio alle 12.30 E’to ilMigliore in campo: a fine partita PAGELLE: risultato e marcatori(3-4-1-2): Musso; Demiral, Toloi, Scalvini; Maehle, Ederson, Koopmeiners, Hateboer; Pasalic; ...