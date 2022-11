Atalanta | D’Amico | «Siamo strafelici di quello che stiamo facendo»

(Di domenica 13 novembre 2022) Tony, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter Tony, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita con l’Inter. PAROLE – «Il confronto con il mister è quotidiano, poi dalle conferenze si estrapolano i concetti.diche, il campionato sarà molto duro maconvinti di poter affrontare le partite con grande ambizione, per mettere in difficoltà tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

