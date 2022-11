Ascolti TV | Sabato 12 novembre 2022

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 13 novembre 2022) Milly Carlucci - Ballando con le Stelle Nella serata di ieri,12, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (Tutti in Pista, dalle alle, a .000 e il %). Su Canale5 la semifinale di Tú Sí Que Vales, dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Minions ha intrattenuto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo chiamavano Trinità totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Il processo di Norimberga ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 le qualifiche del GP San Paolo di Formula 1 segnano .000 spettatori (%). Sul Nove Sirene è seguito da .000 ...