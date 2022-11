ASCOLTI TV 12 NOVEMBRE 2022 | CHOC! MILLY E BALLANDO 26 | 1% RAGGIUNGONO LA SEMIFINALE DI TU SI QUE VALES 26 | 5% | CHIUDE UNA VITA

(Di domenica 13 novembre 2022)TV 12· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – 163 8.80Tg1 + Dialogo – xIn Famiglia – 1340 25.40 + 1078 23.00Buongiorno Benessere – 904 19.60Il Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – 2330 20.60Tg1 – xon The Road – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – 777 8.10 + 861 9.30Italia Sì! – 1606 14.90 + 2018 16.60L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – 4583 25.66Tutti in Pista – 4411 23.21Con le Stelle – 3814 26.10 x x xWhen the World Watched – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xBeatitudini – xViaggiatori – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna– xUna– v. nettoVerissimo – xVerissimo – xCaduta Libera (R) – xCaduta ...

... mentre il secondo su La7, ha segnato con Piazza Pulita il 5,9% in termini di, pari a 838. Il prossimo appuntamento è quindi per giovedì 24. Iscriviti alla newsletterA quanto pare, un risultato negativo dietro l'altro, in qualità ditelevisivi, stanno ... Intanto il prossimo giovedi 17Che c'è di nuovo non andrà in onda , per lasciare spazio alle ...Ascolti tv 12 novembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Un'allenatrice che aveva dato dell'«ippopotamo» a un'allieva sospesa 45 giorni. Per un'altra che aveva colpito a un braccio una ragazza la sanzione è stata di tre mesi perché «altre atlete hanno perce ...