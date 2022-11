Ariano Irpino | Ruggiero FdI | “Cittadini meritano amministrazione seria | sindaco di dimetta”

. 'Le vicende comunali arianesi di questi giorni certificano la dissoluzione di un'esperienza amministrativa che non è mai riuscita a decollare veramente. L'incapacità di gestire .... 'L'attenzione che ha riportato il rimpasto di giunta con le conseguenti dimissioni del vicesindaco Grasso é l'unico acuto che ha lanciato l'amministrazione Franza in due anni di vita. ...CREMA. Ko per il Trento nella trasferta contro la Pergolettese. I padroni di casa si impongono per 2-1 nella giornata numero 13 del campionato di serie C. La Pergolettese si porta in vantaggio dopo un ..."Un’amministrazione che rischia di fermarsi ancora prima di partire. Da oltre due anni assistiamo all’immobilismo amministrativo assoluto" ...