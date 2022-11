Arcigay | Natascia Maesi eletta alla guida | è la prima donna “Chiamatemi la presidente | la mia sarà una leadership femminista”

(Di domenica 13 novembre 2022) “Sono molto onorata del ruolo di cui l’associazione oggi mi investe e che è l’esito di un percorso che viene da lontano e che coinvolge numerose donne all’interno dell’associazione”. A dirlo è, lanel ruolo didi. La giornalista 45enne, espressione del Comitato territoriale di Siena, è stata votata al XVII Congresso nazionale dell’associazione, conclusosi oggi, 13 novembre, a Latina. “Lesbica e, orgogliosa del mio incarico e ne sento tutta la responsabilità in questo momento in cui si vogliono far tornare le donne allo stato di invisibilità“. “Da oggi, per quattro anni, sarò ladi”, ha dichiaratoche poi ha inviato ...

Congratulazioni aMaesi, "prima donna a essere eletta presidente nazionale di" sono state espresse dalla deputata dem Laura Boldrini. "Mi impegnerò - aggiunge la ex presidente della ...La 45enne giornalista seneseMaesi è la nuova presidente nazionale di- Movimento Pansessuale. "Rivestirò questo incarico con orgoglio, con soddisfazione e con senso di responsabilità. Sono molto onorata del ...Natascia Maesi, giornalista 45enne, nata a Caserta e laureata in filosofia a Napoli, è la prima donna eletta presidente di Arcigay al XVII Congresso nazionale svoltosi a Latina.