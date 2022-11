Adnkronos

Premiati a Roma presso la Sala Benedetto XIII (Comunità di Sant'Egidio) i vincitori della XXXVIII edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, organizzato dacon il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. La Giuria - formata da Fabrizio Battistelli, Dora Iacobelli, Riccardo Iacona, Dacia Maraini, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta - ...- - > Giuria e premiati alla cerimonia di consegna delle "Colombe d'oro per la pace". Al centro, il presidente dell', Fabrizio Battistelli - . . Chiedono un "cessate il fuoco" che, poi, sfoci nella pace. Lo fanno insieme, l'e i premiati - tre giornalisti e una personalità ... Archivio Disarmo, premiati a Roma vincitori XXXVIII edizione Colombe d'oro per la Pace Premiati a Roma presso la Sala Benedetto XIII (Comunità di Sant'Egidio) i vincitori della XXXVIII edizione del Premio Colombe d'oro per la Pace, ...Il riconoscimento “Colombe d’oro per la pace” di Archivio Disarmo è stato assegnato ieri a una settimana esatta dalla manifestazione che ha chiamato a Roma oltre centomila pacifisti ...