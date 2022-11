Apre Casa Tennis | un vero festival nel cuore di Torino

(Di domenica 13 novembre 2022) La prima notizia da dare è significativa in merito alla buona riuscita del progetto., neldi, va verso il tutto esaurito per quasi tutti gli eventi in programma. Con largo ...

Il Torinese

Per esempio, sabato 19, alle ore 19,Tennis di Torino ospiterà, in videocollegamento, Giorgio Chiellini. Uno dei difensori più vincenti della storia del calcio moderno, già capitano dell'Italia ...106 Il sabato di Premier League sicon una sorpresa: il Manchester City di Pep Guardiola perde incontro il Brentford . Dopo il botta e risposta tra Toney e Foden nel primo tempo, la rete della vittoria per gli ospiti arriva ... A Palazzo Madama apre “Casa tennis” Casa Tennis, nel cuore di Torino, va verso il tutto esaurito per quasi tutti gli eventi in programma. Con largo anticipo rispetto persino all'inizio del torneo, le Nitto ATP Finals, seconda edizione ...Ripensare l'abitare (ed il possesso dell'immobile): è un tema affrontato oggi, a Roma, nella seconda giornata del 56° congresso nazionale del Notariato, in cui si son puntati i fari su 'cohousing', 'r ...