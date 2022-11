App BNL non funziona il 13 novembre | numero verde per supporto

(Di domenica 13 novembre 2022) In questa domenica 13l’app BNL noncorrettamente. Diversi clienti che stanno provando ad accedere allo strumento per smartphone con la loro username e password sperimentano varie difficoltà e dunque non usufruiscono dei principali servi di home banking normalmente garantiti. Non è la prima volta che un’anomalia di questo tipo interessa l’istituto bancario ma è il caso di esaminare la gravità del caso odierno e dunque segnalare anche quali eventuali canali disiano attivi o meno per gli utenti finali. Il sito Downdetector, come sempre, ci fornisce un’idea di quanto i problemi odierni siano diffusi. Al momento di questa pubblicazione, ossia alle 9:30 circa di questa domenica di metà, gli utenti che segnalano l’app BNL nonnte sono circa un centinaio. Si ...

Punto Informatico

Otterrai fino a 28.800 punti PAYBACK che corrispondono a 120 euro in buoni regalo Amazon o in alternativa ad altri premi; carica il tuo conto con C - READY - TOattraverso l'attivando questo ...Apri ora il tuo contoX e guadagna fino a 170 buoni Amazon Buoni Amazon conX Smart Ecco come ottenerli Entrando nell'die attivando il C - READY - TOpoi, è possibile ottenere ... Apri un Conto Corrente BNL X Modulo Smart: ti aspettano tantissimi premi Con BNL X Modulo Smart hai un Conto Corrente vantaggioso che ti dà diritto a tantissimi premi e se hai meno di 30 anni il canone è azzerato.Con BNL X modulo Smart è possibile accumulare punti PAYBACK, convertibili poi in Buoni Amazon per un valore massimo di 170 euro.