Antonino Spinalbese stronca la ship con Ginevra | cosa ha detto al GF Vip

(Di domenica 13 novembre 2022) Cambiano le cose traLamborghini, le parole del gieffino non lasciano dubbi,hanella casa del GF Vip Per settimaneLamborghini hanno fatto sognare moltissimi telespettatori con il legame speciale che era nato tra loro al Grande Fratello Vip. Fin quando lei era ancora nella casa più spiata d’Italia hanno trascorso moltissimi momenti insieme, dimostrando molta complicità.al GF Vip (Screenshot video Mediaset play)Dopo la squalifica dell’ex gieffina il rapporto conha affrontato alcune turbolenze, i due però hanno avuto modo di chiarire quando la Lamborghini è entrata nella casa per un ...

E' questo non altro...'non sta bene, ma rassicura tutti: 'Non ho il Covid' Si segnala inoltre che anche un altro concorrente del Grande Fratello Vip ha messo in allarme tutti ...Intanto sta scoppiando anche una piccola paranoia, poichéha detto di non percepire i sapori , mentre Alberto De Pisis rivela di non sentire gli odori mentre Sofia Giaele De Donà ...La showgirl infatti dopo aver avuto il primogenito con il ballerino, è diventata mamma una seconda volta insieme a quello che ormai è il suo ex compagno Antonino Spinalbese, prima di tornare a fare ...Guarda che io soffro di reflusso…E’ questo non altro…” Antonino Spinalbese non sta bene, ma rassicura tutti: “Non ho il Covid” Si segnala inoltre che anche un altro concorrente del Grande Fratello Vip ...