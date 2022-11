Anticipazioni Domenica In | tutti gli ospiti | arriva il celebre nome del cinema

(Di domenica 13 novembre 2022) Mara Venier è pronta ad arricchire ancora una volta il pomeriggio di Rai 1 concludendo il weekend con una nuova puntata diIn: in studio tantissimi, grande attesa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

... la decima puntata della nuova edizione di "In " condotta da Mara Venier in diretta,13 novembre , dalle ore 14 su Rai1 . Rosanna Banfi parlerà, invece, del bellissimo rapporto che ...In:e ospiti del 13 novembre 2022. Consueto spazio a Ballando con le stelle Anche questa settimana lo show domenicale si trasforma, nella prima parte, in una sorta di "...Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In: in studio tantissimi ospiti, grande attesa per il celebre nome del cinema.Nel nuovo appuntamento con il talk di La7, Massimo Giletti introduce due importanti temi: le tensioni tra Italia e Francia sui migranti e il reddito di cittadinanza.