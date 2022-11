Anticipazioni Amici 22 | cosa accadrà nella puntata di oggi domenica 13 novembre

(Di domenica 13 novembre 2022)pomeriggio, 132022, su Canale 5 andrà in onda una nuovadi22, che vedrà come al solito diverse sfide tra cantanti e tra ballerini che avranno anche l’occasione di contendersi un’esibizionefinale di Tu si que Vales. Com’è noto a chi segue il talent di Maria De Filippi, in ognisettimanale dellaci sono degli ospiti speciali che giudicano gli allievi o fanno loro delle sorprese. In questavedremo come ospiti Belen Rodriguez, Michele Bravi e Stash.22, Ramon Agnelli non convince Laè cominciata con la gara di canto, giudicata da Verdicchio, Michele Bravi e Stash, che hanno fatto arrivare primo Aaron, cui hanno dato 9. Per quanto riguarda invece il ...

... chi con un post, chi tramite una live sui propri profili social, potevano ricevere in tempo reale le reazioni ed i commenti di, parenti e followers. Like, emoji e valanghe di cuoricini per ...Oggi, 13 novembre , su Canale 5 alle 14:00, va in onda22 , siamo arrivati all'ottava del programma. Il talent show di Maria De Filippi è pronto a ... grazie allefornite dall'...Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 novembre. Allievi, professori, Canale 5, streaming, Maria De Filippi ...Ecco le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici. Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 13 novembre 2022 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio c ...