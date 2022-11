Anthony Delon e il rapporto con il padre Alain | “Era un uomo violento | ma l’ho perdonato”

(Di domenica 13 novembre 2022) La vita diha sempre avuto il profumo del cinema, era appena bambino che i suoi genitori si separano e quellla rottura gli ha segnato la crescita. Sensibile come la mamma ma deciso come il papà e proprio per questo si sono sempre scontrati. Gli occhi blu sono gli stessi del, magnetici e profondi, ma il loroè stato sempre un equilibrio precario che forse ha trovato le sue risposte quando anchediventa papà. Ma sarà il dolore per la perdita della mamma Nathalie che toglie ogni barriera. E’ grazie a quel dolore che orasi sono trovati. Il libro è stato scritto proprio quando ho saputo che mamma stava per morire, l’anno prima il papà aveva avuto un ictus. «Ho avuto bisogno a un certo punto di scolpire la mia vita e ...

