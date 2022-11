Angelus | Papa Francesco | Come fare per salvare la propria vita?

(Di domenica 13 novembre 2022) In una Piazza San Pietro affollata di fedeli, nella Giornata mondiale dei poveriha svelato il segreto per essere costanti nella pratica del bene. Il Signore stesso ce lo rivela nel Vangelo di oggi, dove ina nontroppo affidamento sulle opere dell’uomo.ha aperto l’di oggi ricordando le L'articoloperla? proviene da La Luce di Maria.

Vatican News - Italiano

Francesco all'è tornato ad auspicare la pace per il conflitto in Ucraina. Bergoglio si è soffermato anche sul tema del clima. "Desidero ricordare il vertice Cop27 sul clima, che si sta ...'Cari fratelli e sorelle, buongiorno', il saluto dalla finestra del palazzo apostolico è il consueto, 'Il vangelo odierno' esordisce iliniziando la riflessione che precede la recita dell', 'ci porta a Gerusalemme nel luogo più sacro il tempio. Lì attorno a Gesù alcune persone parlano della magnificenza di quell'edificio, ... Francesco: vivere la fede con perseveranza è costruire il bene Città del Vaticano – Il Papa all'Angelus lancia dalla finestra del Palazzo apostolico un Sos per il pianeta terra, chiedendo che al vertice sul clima, la Cop27 in corso a Sharm ...Nell’omelia il pontefice esorta ad agire davanti a una terza guerra mondiale “così crudele”. E ammonisce dal farsi attrarre da maghi, complottisti populisti e disfattisti. All ...