Amici 22 | Wax realizza il sogno di incontrare Belen Rodriguez

Radio Zeta

...puntata diandrà in onda oggi e sarà ricca di emozioni e di sorprese. Maria De Filippi farà contenti due cantanti della scuola: Aaron riceverà un videomessaggio da parte di Irama , mentre...Belen Rodriguez farà una sorpresa ae arriverà anche un messaggio di Irama per Aaron.22, anticipazioni 13 novembre: in studio l'ex di un'allieva Sarà sicuramente una puntata movimentata, ... Wax: scopriamo chi è l’allievo di Amici 22 Dopo la fine della loro esperienza ad Amici 21, sia LDA che Albe hanno dato ufficialmente il via alle loro carriere, rilasciando i loro primi album e non solo. Entrambi i cantanti infatti in questi ...Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, 13 novembre del talent show di Maria De Filippi su Canale 5 ...