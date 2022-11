Amici 22 | puntata del 13 11 22 | Belen Rodriguez fa una sorpresa a Wax | Aaron Cenere e Gianmarco Petrelli vincono un’esibizione durante la finale di Tu Sì Que Vales

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 novembre 2022) Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuovadi22. Il talent show condotto come sempre da Maria De Filippi ha visto gli alunni della scuola confrontarsi in gare e prove di ballo e canto. Laè iniziata con due belle sorprese: la prima perche ha ricevuto un videomessaggio da parte del suo cantante del cuore, Irama. L’altra per Wax che ha ricevuto la visita da parte della sua showgirl preferita, ossia. Si è passati poi alla gara vera e propria, iniziando da un compito per Megan attribuitele da Alessandra Celentano. La coreografia ha raccontato del presente, del passato e del futuro della ballerina che è riuscita a farsi apprezzare (seppur in parte e soprattutto sotto l’aspetto interpretativo) dalla maestra. Tempo poi per la gara inediti e la ...