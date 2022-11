Amici 2022 | le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi | 13 novembre

(Di domenica 13 novembre 2022) . Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, 13, su Canale 5 va in onda una nuovadi, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono lee glidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere., allievi, professori, 13, alle 14 va in onda una nuovadidi Maria De Filippi. Tra glidi questa ...

I due fratelli stavano facendo rientro a casa, dopo una serata passata con gli, quando l'auto - una Renault Modus - è finita fuori strada centrando poi un albero sul lato della carreggiata. Il ...Come si legge su Blogsicilia , eppure il poliziotto ha deciso di togliersi la vita l'uomo che lascia così la sua famiglia, sotto shock, come tutti glied i colleghi, che non riescono a credere ...ROVIGO - Proprio a Rovigo si sono finalmente ricongiunte le strade di un padre ucraino di 63 anni e suo figlio, nato in Ucraina, residente in Russia e oggi profugo con un futuro tutto da reinventare..Un ragazzo di 19 anni è morto, il fratello è rimasto ferito in uno schianto avvento alle 5,15 di questa mattina sulla strada che porta a ...