Amelia Cuomo | Siamo il Paese delle donne Meloni? Ce la fa chi diventa credibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Ospite di questa nuova puntata di ART'è RUMORE è, giovane imprenditrice campana che ha rinunciato a una carriera come manager in una multinazionale per far rivivere il pastificio fondato dai suoi avi nel 1820. Ceo di Pasta, che produce la famosa pasta di Gragnano,è stata premiata tra le sei imprenditrici più innovative d'Italia. A Nicoletta Orlandi Posti e Alessandra Mori spiega perché la scommessa sulla pasta in un percorso tra innovazione e tradizione sia stata vincente: il pastificio fermo per circa 70 anni è stato ricostruito nella sua verità storica creando qualcosa di nuovo: bistrot a chilometro zero, la scuola di cucina, b&b tematico che permette a chi viene a trovarvi di fermarsi a dormire negli alloggi dei vecchi pastai, rivisitati in chiave moderna a cui si ...