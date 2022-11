Altra vittoria last minute per il Milan | Fiorentina ko 2-1

(Di domenica 13 novembre 2022)O (ITALPRESS) – Come contro lo Spezia e l'Empoli, ilcentra i 3 punti in pieno recupero, superando per 2-1 unamolto vivace. E' una sfortunata autorete di Milenkovic a regalare laai rossoneri, passati in vantaggio in avvio, grazie a Leao, e poi raggiunti momentaneamente dai viola, col gol di Barak. Un pomeriggio che si apre con il saluto della Curva Sud all'ormai ex amministratore delegato Ivan Gazidis, omaggiato con applausi, cori e uno striscione, che il 5 dicembre lascerà il posto a Giorgio Furlani. I padroni di casa partono bene e dopo 90 secondi vanno a segno. Tomori va centralmente su Giroud che si inventa una grande sponda di prima mandando in porta Leao, che con il piatto destro infila Terracciano. La viola risponde subito e sfiora il pari un minuto dopo quando Mandragora si ...

