Alejandro Garnacho del Manchester United colpisce il drammatico vincitore in ritardo al Fulham

Leggi su justcalcio

(Di domenica 13 novembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il gol dial 93? ha visto ilottenere una vittoria all’ultimo respiro in casa deldomenica e ha rafforzato le sue quattro speranze in vista della pausa per la Coppa del Mondo. Loè passato in vantaggio dopo 14 minuti quando Christian Eriksen è scivolato per segnare sul secondo palo, ma la squadra di Erik ten Hag è stata ancorata a poco più di un’ora dal gol dell’ex ala Dan James. E nonostante il loro predominio nelle ultime fasi, sembrava che loavrebbe dovuto accontentarsi di un punto fino a quando ...