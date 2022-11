8h Bahrain - Toyota | Ferrari e Aston Martin celebrano i successi nell' Endurance

Leggi su quattroruote

(Di domenica 13 novembre 2022) La 8 ore delha incoronato i campioni del Mondiale2022. Il teamGazoo Racing ha messo le mani sul titolo costruttori, con il trio Buemi-Hartley-Hirakawa che si aggiudica il titolo di campione del mondo tra i piloti. Passerella. Al di là delle performance livellate dal Balance Of Performance, non c'è stata assolutamente storia quest'anno: la GR010 del teamGazoo Racing ha meritato la doppietta iridata per una superiorità tecnica schiacciante. C'è però da dare merito al team Signatech Alpine che ha gestito il vecchio prototipo LMP1 al meglio delle proprie possibilità, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Merito anche di André Negrao, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière che hanno guidato sempre in maniera impeccabile per l'intero anno. Vedremo se e ...