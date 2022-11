7ª Giornata 13 11 2022 – Regular Season SuperLega Credem Banca – TABELLINO ANTICIPO

(Di domenica 13 novembre 2022) 7ª(13/11/) –Credem Banca Pallavolo Padova – Allianz Milano 1-3 (30-28, 23-25, 19-25, 18-25) – Pallavolo Padova: Saitta 1, Asparuhov 15, Volpato 7, Petkovic 18, Takahashi 12, Crosato 7, Zenger (L), Zoppellari 0, Desmet 2, Guzzo 1, Canella 1. N.E. Lelli, Gardini, Cengia. All. Cuttini. Allianz Milano: Porro 3, Ishikawa 11, Loser 12, Patry 17, Ebadipour 12, Vitelli 12, Bonacchi 0, Pesaresi (L), Mergarejo Hernandez 11, Lawrence 0. N.E. Colombo, Piano. All. Piazza. ARBITRI: Braico, Goitre. NOTE – durata set: 36?, 28?, 24?, 25?; tot: 113?. Fonte articolo e foto: www.legavolley.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

