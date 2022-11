7 anni dagli attentati di Parigi | Meloni | “Non dimentichiamo Valeria Solesin”

Netflix mette in scena la famosa intervista di Panorama del 1995 a Diana nella serie tv The Crown che racconta la vita della regina Elisabetta II'40 ai tempi moderni. La fiction di ...Dopodi relativa calma, la strage di oggi riporta alla mente la stagione terroristica che ...vicini alla formazione curda armata Pkk - ritenuta terrorista non solo dalla Turchia ma ancheUsa ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Finestre per l'uscita anticipata, per esempio a 62 o 63 anni con un "congruo" numero minimo di anni di contributi, ma anche incentivi per chi decide di restare con un aumento ...