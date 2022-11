2023 sarà l' anno del cibo sintetico | carne e pesce in laboratorio? Coldiretti | ' Necessaria legge che lo vieti in Italia'

(Di domenica 13 novembre 2022) Dalpotrebbero essere introdotte a livello comunitario, le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio dei primi prodotti alimentari sintetici.prodotti in ...

Money.it

Negli Stati Uniti, la società americana Beyond Meat ha già iniziato la produzione di carne sintetica checommercializzabile in America già nel secondo semestre dele ci sono colossi della ...Bonus mobili La detrazione Irpef al 50% per l'acquisto di mobili o elettrodomestici di un immobile oggetto di ristrutturazione straordinaria non scompare dal primo gennaio, maridotta. ... Il calendario del 2023 sarà uguale a quello del 2017: bufala o verità