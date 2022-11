WWE | Sheamus è tornato in scena a SmackDown | subito nel vivo dell’azione

The Shield Of Wrestling

I risultati diExtreme Rules 2022 Brawling Brutes (, Butch & Ridge Holland) battono Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser & Giovanni Vinci) in un Donnybrook Match Lo show si è aperto con un 3 ...Giovanni Vinci debutta a SmackDown L'Imperium ha sconfitto The Brawling Brutes (, Ridge ... Dopo essere arrivato income Fabian Aichner nel 2016, la superstar originaria di Falzes, comune ... Sheamus si sposa: Drew McIntyre testimone di nozze Sheamus è stato brutalmente aggredito dalla Bloodline durante una precedente puntata di SmackDown. Il Celtic Warrior ha saltato settimane di azione a causa di un infortunio nella storyline. Ieri sera ...WWE had production problems with his mic, but that couldn't detract from the majesty of the moment as Sheamus led his Brawling Brutes troops into battle against Roman's Bloodline. They then got ...