WWE | Al via la SD World Cup | tutto facile per Braun Strowman | gran battaglia tra Nakamura e Escobar

(Di sabato 12 novembre 2022) La SmackDownCup ha avuto inizio stanotte, precedendo di qualche settimana i mondiali di calcio. Subito due incontri di primo turno tra quattro degli otto partecipanti al torneo. Giappone contro Messico e USA contro India. Il primo match è stato quello tra Shinsukee Santos, diventati rivali da qualche settimana, il secondo invece ha visto il giganteaffrontare l’ex campione del mondo Jinder Mahal. Nel corso della puntata sono stati annunciati gli altri 4 partecipanti, la prossima settimana avremoBretagna contro Canada con Butch vs Sami Zayn e Arabia Saudita vs USA con Mustafa Alì vs Ricochet. Unae un massacro Incontro molto equilibrato quello tra il giapponese e il messicano, con quest’ultimo ...

Tuttowrestling

Il messaggio di Bleszinski condiviso in rete ha dato ila una pioggia di commenti e richieste ... Michael Knox, è Dave Bautista, attore ed ex wrestler statunitense noto per i suoi trascorsi in...Resta da capire se questo tipo di accordo rappresenta soltanto "una tantum" o se darà ila nuovi scambi di atleti che potrebbero elettrizzare il 2023 in casa, magari proprio in vista della ... WWE Smackdown Report 11/11/2022 Tag Team Legacy. Nella puntata di stanotte di Smackdown si sono affrontate le "veline" di due gruppi contrapposti, ossia Zelina Vega del Legado del Fantasma, e B-Fab degli Hit Row. Tuttavia il match non ha avuto modo ...Questa sera il torneo WWE SmackDown World Cup prenderà il via e la WWE ha annunciato che il vincitore del torneo riceverà una shot all'Intercontinental Championship. La WWE ha inoltre annunciato che S ...