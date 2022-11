Wanda Nara | posa a luci rosse in costume | fuoriesce di tutto | la FOTO è strabiliante

Commenta per primo Dopo il viaggio in Argentina e le polemiche legate alla relazione con il cantante L - Gante,è tornata a Istanbul dove ha preso una nuova casa proprio accanto a quella di Mauro Icardi per poter stare vicino ai suoi figli. In alcune storie, pubblicate e poi rimosse,ha ...Estratto dell'articolo di Franco Vanni per www.repubblica.it9 Nuovi guai per. Questa volta non si tratta di screzi con Maurito Icardi, né di questioni legate al suo lavoro di agente di calciatori. Al centro della vicenda c'è ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Iscrizione avvenuta con successo. delle due violazioni notificate nel 2018 dal Comune di Milano a Wanda Nara, una non è mai stata sanata, l'unica di una serie di 10 rilevate nell'intero stabile e che ...